Kulp'ta HEM sergisi açıldı
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Kulp'ta HEM sergisi açıldı

Kulp'ta HEM sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin (HEM) açılışı yapıldı.

Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezinin (HEM) açılışı yapıldı.

Kulp Belediyesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde HEM Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla düzenlenen sergi törenle açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, protokol üyeleriyle sergideki stantları gezerek, sergi hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Gözlet, "Bu kurslarımızı, kursiyerlerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. El emeği göz nuru olan bu ürünleri üreten bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

HEM Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları ise, sergide emeği geçen kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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