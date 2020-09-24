Kulp'ta güvenlik nedeniyle kapalı olan cadde trafiğe açıldı
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Kulp'ta güvenlik nedeniyle kapalı olan cadde trafiğe açıldı

24.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:00
Kulp'ta güvenlik nedeniyle kapalı olan cadde trafiğe açıldı

Kulp İlçesinde, güvenlik nedeni ile yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan ulaşıma açıldı.

Kulp İlçesinde, güvenlik nedeni ile yaklaşık 4 yıl önce trafiğe kapatılan ulaşıma açıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in talimatları doğrultusunda Lise caddesinin trafiğe açılması sürücü ve vatandaşı sevindirdi.

Kaymakam Gözlet "Lise caddesi üzerinde ticari faaliyet sürdüren esnafımızın caddenin trafiğe kapalı olması nedeniyle iş yapamadıkları talebi üzerine Lise caddesini tek yönlü olarak trafiğe açtık." dedi.

Vatandaşlar da caddenin açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söylediler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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