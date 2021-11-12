Kulp'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Kulp ilçesinde İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesine 300 fidan dikildi.

Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir, etkinlik kapsamında 300 fidan diktiklerini belirterek, fidan dikim çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, kamu kurum müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet