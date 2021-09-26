Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesinde çıkan yangında bir iş yeri ve bir ev kullanılmaz hale geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesinde çıkan yangında bir iş yeri ve bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi, Turgut Özal Parkı karşısında Ali Rıza Esmer'e ait dükkanın arkasında bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede dükkana ve Sedat Esmer'e ait müstakil eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması vatandaşları teselli etti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Kahvehanede yangın çıktı, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

 Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü

Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özpirinçci Şans Oyunları İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mario Balotelli Marcao
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Vladimir Putin Kazım Karabekir Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kulp'ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:58:46. #1.11#