Kulp'ta bağ belleme dönemi başladı

Kulp ilçesinin köylerinde tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için bağlarını bellemeye başladı.

Kulp ilçesinin köylerinde tarımla uğraşan vatandaşlar, daha fazla verim elde etmek için bağlarını bellemeye başladı.

Kulp ilçesinde bağcılık işleriyle uğraşan Özbek, Hamzalı, Konuklu ve İnkaya köylerinde bağ belleme çalışması yapılıyor.

Bağ sahibi İbrahim Taş, her yıl bahar mevsiminde belleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, bu dönemde yapılan bellemenin verimi artırdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş