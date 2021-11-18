Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı - Haberler
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Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediye tarafından açık havada dama turnuvası düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediye tarafından açık havada dama turnuvası düzenlendi.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya katılan vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede dama oyununa ilgi duyan genç ve yaşlıları aynı etkinlikte bir araya getirerek, ortak bir heyecanın etrafında buluşturmak istediklerini söyledi.

Keyifli sohbetler eşliğinde dama müsabakalarını izlemekten duyulan memnuniyeti dile getiren Gözlet, "Oyuncuların heyecanını yüzlerinde görmek bizleri de heyecanlandırdı. Turnuvaya katılan bütün oyunculara katılımlarından dolayı teşekkür eder, oynayacakları müsabakalarda başarılar dilerim." dedi.

Katılımcılar da turnuvanın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Kaymakam Gözlet'e teşekkür etti.

Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

Kulp'ta açık alanda dama turnuvası yapıldı

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

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