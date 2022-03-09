Kulp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Haberler

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Kulp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA - Muhsin Taş - Güncel
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Kulp'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından bir düğün salonunda organize edilen etkinliğe, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar katıldı.

Kadınların karanfillerle karşılandığı etkinlikte, yerel sanatçılar konser verdi, kadınlar halay çekti.

Elif Gözlet, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği güzel günler diliyor." dedi.

AA / Muhsin Taş - Güncel

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