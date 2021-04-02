Kulp Kaymakamı Gözlet, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi
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Kulp Kaymakamı Gözlet, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Güncel
Kulp Kaymakamı Gözlet, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulunda eğitim gören özel eğitim öğrencilerini ziyaret eden Gözlet, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Gözlet, şöyle konuştu:

"Amacımız engelli bireylere engelsiz yaşam koşulları sunmak olmalı. Bu noktada hayatımızın her alanında büyük bir hassasiyetle çaba göstermeliyiz. Engelli bireylerin gündelik yaşam koşulları ile sosyal yaşam alanlarına adaptasyonlarının sağlanabilmesi için toplumu oluşturan her bireye büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk duygusu ancak bilinç, farkındalık ve empati duygularının gelişmesiyle mümkün olur. Sevgi ve saygı ikilisinin önünde hiçbir engel aşılmaz olmadığı gerçeğini sürekli diri tutmamız gerekir. Daha güzel bir dünya için farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız. Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyor, otizmli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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