Kulp ilçesinde ipek böceği yetiştiricilerine 15 bin dut fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesindeki ipek böceği yetiştiricilerine 15 bin dut fidanı desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ilçesindeki ipek böceği yetiştiricilerine 15 bin dut fidanı desteğinde bulundu.

Dut fidanlarının yetiştiricilere dağıtılması amacıyla ilçeye bağlı Ağaçlı Mahallesi'ndeki İpek İplik Üretim Tesislerinde tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, törende yaptığı konuşmada, ilçedeki ipek böceği yetiştiricilerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kardan, dağıttıkları fidanlarla birlikte ilçedeki üretimin daha da yükseleceğine inandıklarını kaydetti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet de yılda yaklaşık 50 ton yaş koza üretilen ilçedeki 700 ilçeye her türlü desteği sunduklarını anlattı.

Gözlet, taleplerine olumlu yanıt veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu'na üreticiler adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş