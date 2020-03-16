Kulp ilçesinde dezenfekte çalışması
Kulp Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, vatandaşların kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
16.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:24
Kulp Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, vatandaşların kullandığı alanlar dezenfekte edildi.
Kulp Belediyesine bağlı ekipler, kamusal alanlarda, toplu taşıma araçlarında ve vatandaşların ortak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
İlçede dezenfekte çalışmalarının peryodik olarak devam edeceği bildirildi.
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Kaynak: AA