Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu
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Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | Yerel

Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki çay, kuraklık, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle azalması sonucu binlerce balık telef oldu.

Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki çay, kuraklık, bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle azalması sonucu binlerce balık telef oldu.

Kulp Çayı, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeni ile kurumaya yüz tuttu. Plansız yapılan mevsimsel tarımsal sulama ve kuraklık sebebiyle derelerin su seviyesinin oldukça düşük olması sonucu Kulp Çayının kırsal İnkaya Mahallesi ile Barın Mahallesi mevkiinde su akışı durdu. Kulp çayında su miktarının minimuma inmesi nedeni ile binlerce balık telef oldu. İnkaya köyü sakinleri, çayın kurumuş halini cep telefonuyla çekerek, çayın balıklar için yaşam alanı olmaktan çıktığını söyledi. Vatandaşlar, yetkililerin soruna çözüm bulmasını talep etti.

Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu
Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu
Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu
Kulp Çayı kurudu, binlerce balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş

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