Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu
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Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu
Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu
Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kullanılmayan tek katlı ev alevlere teslim oldu - Haberler
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