Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi Saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüsü şoförü İHA'ya konuştu Başkent'te yolcu tarafından saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüs şoförü Fatih Karabacak, "Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" dedi.

Kullanılan geçersiz karta el koymak isteyince böyle darp edildi

Saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüsü şoförü İHA'ya konuştu

ANKARA - Başkent'te yolcu tarafından saldırıya uğrayan Özel Halk Otobüs şoförü Fatih Karabacak, "Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" dedi.

Ankara'da Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Fatih Karabacak, Mamak-Batıkent seferini yaptığı sırada duraktan aldığı yolcunun "geçersiz kart" kullandığını görünce karta el koymak istedi. Bu sebepten yolcu ve Karabacak arasında tartışma yaşanırken, otobüs şoförü Karabacak yolcunun kendisine saldırdığını söyledi. Karabacak, yaşanan olayı İHA'ya anlattı.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Fatih Karabacak, yolcunun başka bir kişiye ait kartla otobüse biniş yaptığını fark ettiğini, karta el koymak istediğini ve bu sebepten yolcuyla tartıştıklarını belirterek, "Mamak-Batıkent hattında çalışıyorum. Arkadaşı saat 5 civarında Boğaziçi köprüsünden aldım. 'Geçersiz kart' yani başkasına ait kartı kullandığını görünce el koymak istedim. Sonra arkadaşla tartıştık. Tartışmaya başladıktan sonra ben kartı alıp sol tarafa koydum. Daha sonra yolda kartını almak istedi. Arabayı durdurdum kavga etmeye başladık. Yapacağımız bir şey kalmadı. İlk önce o bize saldırdı" ifadelerini kullandı.

Geçersiz kart kullanımının son zamanlarda arttığına dikkat çeken Karabacak, "Son zamanlarda bu geçersiz kart olayı çok fazla çoğaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Suçumuz günahımız yokken bize saldırmaya kalkıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ