Kullandığı Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Çamköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde 09 TF 581 plakalı traktörüyle çalışan Süleyman Akgün (68) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen traktörünün altında kaldı.
Bahçedeki çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akgün'ün cesedi, Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.