Kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü

MERSİN'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mithat Bakır (31), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Mut ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mithat Bakır (31), hayatını kaybetti.

Mut- Karaman karayolu Zeytinlik mevkisinde, Mithat Bakır yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Savrulup, yol kenarındaki levhalara çarpan Bakır, yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri