Kullandığı kamyondan düşüp, altında can verdi
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Kullandığı kamyondan düşüp, altında can verdi

Kullandığı kamyondan düşüp, altında can verdi
Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, hafriyat sahasında kamyondan düşmesi sonucu üzerinden tekerleğin geçtiği Hüseyin Demir (61) hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, hafriyat sahasında kamyondan düşmesi sonucu üzerinden tekerleğin geçtiği Hüseyin Demir (61) hayatını kaybetti.  

Doğanköy Mahallesi'ndeki maden ocağının hafriyat sahasına kamyonla hafriyat dökmeye giden Hüseyin Demir, iddiaya göre, kapısı açık kullandığı araçtan dengesini kaybedince düştü. Kamyonun arka tekerleğinin üzerinden geçtiği Demir, hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın

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