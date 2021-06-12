Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü
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Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde aradığı erkekteki özellikleri sıralarken "Keko ve maço olsun" diyen Aleyna Tilki, bu sefer de sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla adından söz ettirdi. Makyör arkadaşıyla kuliste evcilik oynadığını söyleyen şarkıcı, göbek attığı anların görüntüsünü paylaştı.

21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan ve ilişki yaşayabileceği erkeğin nasıl olması gerektiğini anlatan şarkıcı, bu sefer de kulis hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

"KULİSTE EVCİLİK OYNUYORUZ"

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile kulis hallerini paylaştı. Roman havası oynarken çektirdiği videosunu yayınlayan genç şarkıcı, "Rıfat'la kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum" notunu ekledi.

Aleyna Tilki'nin paylaşımını gören Şeyma Subaşı ise "Seni seviyorum" yorumunu yaptı.

Kuliste evcilik oynayan Aleyna Tilki, roman havasında kurtlarını döktü
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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