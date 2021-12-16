Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan'a DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden teklif geldiği öne sürüldü. Elvan'ın da gelen her iki teklife de "Evet" demediği gelen bilgiler arasında...
Faiz indirimine karşı çıktığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan'la ilgili kulisler çalkalanıyor. Elvan'ın bir süredir DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi'ne geçebileceği konuşuluyordu. Elvan'a ilk resmi teklifin Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldiği iddia idildi.
Cumhuriyet'in haberine göre; edinilen bilgiye göre, Elvan'a DEVA Partisi'nden teklif geldi. Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili yeni bir ekip kurduğu ve Elvan'ı da bu ekibe dahil etmek istediği belirtildi.
Elvan'a Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden de teklif gittiği belirtiliyor. Bu süreçte Elvan, her iki partiden gelen teklife de "evet" demedi. Elvan'ın da yakın çevresine "Yaşanan süreçle ilgili partisi AK Parti'yle ve Erdoğan'la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini" söylediği belirtiliyor.
Bakanlıktan ayrılmasının ardından "Gerek hükümet ile ilgili gerekse AK Parti ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu" gerekçesiyle Erdoğan'ın "Elvan'a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı'nda ya da partide yeni bir görev vereceği" konuşuluyor.
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Faiz indirimlerini destekliyor musunuz? Ekonomide kalıcı fayda sağlar mı? #Ekonomi | #Faiz | #Faizİndirimi— Haberler (@Haberler) December 14, 2021
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