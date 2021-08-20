Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki fiber tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Beylerbeyi'ne yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Cimilli İbo Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rachid Ghezzal Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 21:11:52. #1.16#

title