Kuleli açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli Askeri Lisesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki fiber tekne, KEGM-3 botumuzca yedeklenerek Beylerbeyi'ne yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür