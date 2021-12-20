Kulalı engellilerin araçlarına bakım hizmeti ücretsiz sağlanıyor

Kula Belediyesi, bedensel engellilerin tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımlarını ücretsiz yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, "Engelleri birlikte aşıyoruz" sloganıyla, bozulan, aküsü biten ve yedek parça ihtiyacı olan engelli arabalarının tamir ve bakımını yapıyor.

Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kula Kaymakamlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz birim ile engelli araçlarının tamir bakım ve akü değişimlerini ücretsiz olarak yaparak, vatandaşlarımızın daha sosyal bir yaşam sürmelerine destek oluyoruz."