Kula ve Salihli belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Belediye Başkanları Tosun ve Kayda, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy veren Tosun, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafa ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Başkan Tosun, 100. yaşını kutlayan Anadolu Ajansının Milli Mücadele döneminden günümüze kadar doğru ve ilkeli haberciliğin öncüsü olduğunu belirterek, "Ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansına yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplumsal olayların fotoğrafları arasından seçilen her birisi ayrı değer ifade eden fotoğraflara oyumuzu verdik. " dedi.

Salihli Belediye Başkan Zeki Kayda ise haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafına, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafına oy kullandı.

Başkan Kayda da her fotoğrafın tarihe düşülen bir not olduğuna dikkati çekerek, "Salgın hastalıkların ön plana çıktığı bir yılı yaşıyoruz. Oy kullanırken ben bunun belgelenmesi adına değerlendirmede bulundum. İnşallah yeni yıl her şeyin fotoğraflarda kaldığı ve güzelliklerin yaşandığı bir yıl olur." diye konuştu.

