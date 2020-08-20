Kula'nın kırsal mahallelerinde asfaltlama çalışması başladı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörü Faik Şentürk, asfalt ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde kırsal mahalle yollarında toplam 88 kilometre asfaltlama çalışmalarına Konurca Mahallesi'nden başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde Konruca Mahallesinden asfaltlama çalışmalarına başladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Faik Şentürk, MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural, Konurca Mahalle Muhtarı İbrahim İyli ile birlikte asfalt ekibini ziyaret ederek; çalışmalarında kolaylıklar diledi.

'İlçe Halkımıza Hayırlı Olsun'

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun " Büyükşehir Belediyemiz Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin başlattığı asfalt yol yapım çalışmaları Konurca Mahallemizden başladı. Konurca, Börtlüce-Palankaya-Ayazören arası, Hamidiye, Topuzdamları, Çarıkmahmutlu, Alakavak, Cinler, Kalınharman, Dereköy, Karaoba,

Gölbaşı, Yeniköy'e bağlı Aydınlar, İkiçeşmelik, Sarnıç–Çakırca arası, Güvercinlik Burgaz arası gibi kırsal mahallelerimizin bağlantı yollarında toplam 88 kilometrelik asfaltlama çalışması gerçekleşmiş olacak. Bu asfaltlama hizmetinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlçe halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

'88 Kilometre Asfalt Atmış Olacağız'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Faik Şentürk: " Bu yıl Kula'da görev yetki ve sorumluluğumuzda olan toplamda 88 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımız yolu kazasız belasız kullansınlar. Yolların yapımı konusunda desteğini bizden esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler