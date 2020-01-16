Kula'nın Bey Mahallesine yağmur suyu önlemi
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Kula'nın Bey Mahallesine yağmur suyu önlemi

MASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde yağmur suyu ızgarası montajı gerçekleştirdi.

16.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:37
Kula'nın Bey Mahallesine yağmur suyu önlemi

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanabilecek sorunları çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince, ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde yağmur suyu ızgarası montajı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda su taşkını yaşanmaması için önlem alındı. Mahalle muhtarı İlker Göndeç, çalışma sayesinde su baskınlarının önüne geçeceğini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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