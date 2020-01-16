Kula'nın Bey Mahallesine yağmur suyu önlemi

16.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:37

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanabilecek sorunları çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Kula ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde yağmur suyu ızgarası montajı gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda su taşkını yaşanmaması için önlem alındı. Mahalle muhtarı İlker Göndeç, çalışma sayesinde su baskınlarının önüne geçeceğini dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler