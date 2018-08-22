Kula'da Bir Genç Uçurumda Ölü Bulundu
Manisa'nın Kula ilçesinde uçurumdan düştüğü belirtilen Burak Çelik (19) hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde uçurumdan düştüğü belirtilen Burak Çelik (19) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı mevkisine giden Çelik'in gece eve gelmemesi üzerine annesi Ayşe Çelik, yakınlarına haber vererek oğlunu aramaya çıktı.
Leylek Kaşı mesire alanında Çelik'in 10 FS 565 plakalı otomobilini bulan yakınları, Çelik'i yaklaşık 30 metre aşağıda uçurumun kenarında hareketsiz buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kula Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çelik'in cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çelik'in annesi Ayşe Çelik vve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.