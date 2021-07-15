Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kula İlçe Şehitliği'nde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunması Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikilmesi MANİSA - Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula İlçe Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Kula İlçe Şehitliği'nde düzenlenen tören
Kur'an-ı Kerim okunması
Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması
15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikilmesi MANİSA - Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula İlçe Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak