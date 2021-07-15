Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Kula İlçe Şehitliği'nde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim okunması Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması 15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikilmesi MANİSA - Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula İlçe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kula İlçe Şehitliği'nde düzenlenen tören

Kur'an-ı Kerim okunması

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması

15 Temmuz şehitleri anısına zeytin fidanı dikilmesi MANİSA - Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kula İlçe Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kula'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
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