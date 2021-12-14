Kula Belediyesi iştiraki şirket, indirimli un satışına başladı - Haberler
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Kula Belediyesi iştiraki şirket, indirimli un satışına başladı

Kula Belediyesi iştiraki şirket, indirimli un satışına başladı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Kula Belediyesi şirketi Beşibiryerde AŞ, tanzim un satışına başladı.

Kula Belediyesi şirketi Beşibiryerde AŞ, tanzim un satışına başladı.

Kula Belediyesinde 205 lira ödeyenler, 50 kilogram un aldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, amaçlarının fiyat dalgalanmaları karşısında aile bütçelerine destek vermek olduğunu belirtti.

Tosun, "Bu dönemler gelip geçici. Bizler buna inanıyoruz. Hükümetimiz zaten stokçuluk ve fahiş fiyatlarla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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