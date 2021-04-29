Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
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Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da kendisini tehlikeye attığı için sürücüye sinirlenen bir motosikletli, aracın yanına giderek küfürler edip yumruk sallamaya başladı. Ancak sürücü bir anda araçtan çıkmaya kalkınca korkudan motorunu da sürüyerek kaçmaya başladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Serdivan İstiklal Mahallesi, Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, kendisini tehlikeye attığı iddiasıyla arkasından gelen otomobilin sürücüsüne saldırdı.

CAMDAN İÇERİYE YUMRUK SALLADI

Motosikletiyle aracın camına yanaşıp küfür ve hakaret eden şahıs, bunun da ötesine geçip camdan içeri yumruk savurdu. Saldırı sırasında elini beline götüren şahıs ayrıca 'Seni vururum' diyerek ölüm tehdidi etti. Darbedilen otomobil sürücüsü, aracın kapısını zorlayıp açarak aşağı inince durum bu kez değişti.

OLAY ANI KAMERADA

Otomobil şoförünün üzerine geldiğini gören saldırgan motosikletini sürükleyerek kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün motosikletliyi kovaladığı ve aracın sepetini teklemeyip geri döndüğü görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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