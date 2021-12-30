'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da Emrah Altaş (35), apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

ADANA'da Emrah Altaş (35), apartmanda küfürlü konuştuğu için uyardığı komşusu Mehmet Şirin D. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan Emrah Altaş, iddiaya göre, alt kat komşusu Mehmet Şirin D.'yi diğer komşularıyla küfürlü konuştuğu için uyardı. Bunun üzerine Altaş ile Mehmet Şirin D. arasında apartmanın merdivenlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Şirin D., tabancayla ateş ettiği Altaş'ı bacağından yaraladı. Mehmet Şirin D. olayın ardından kaçarken, Altaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaçan Mehmet Şirin D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

'Küfür' nedeniyle tartıştığı komşusu tarafından bacağından vuruldu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title