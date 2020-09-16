Adana -'Küfür etme' dediği kişi tarafından bıçaklandı
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Adana -'Küfür etme' dediği kişi tarafından bıçaklandı

ADANA'da kaldırımda köfte ve sucuk pişirip satan Miraç Toprak, küfür ederek yoldan geçen kimliği belirsiz kişiyi uyarınca, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

16.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:12

ADANA'da kaldırımda köfte ve sucuk pişirip satan Miraç Toprak, küfür ederek yoldan geçen kimliği belirsiz kişiyi uyarınca, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Tablada köfte ve sucuk pişirip satan Miraç Toprak, iddiaya göre yolda küfür ederek yürüyen kimliği belirsiz kişiyi "Burada aile var, küfür etme" diyerek uyardı. Çıkan tartışmada kendisini uyaran Toprak'a bıçakla saldırıp, karnından yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından otomobil ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Toprak, tedavi altına alındı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana -'Küfür etme' dediği kişi tarafından bıçaklandı

Kaynak: DHA

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