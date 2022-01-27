Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Filistinliler, Kudüs'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Mescid-i Aksa'da karın keyfini çıkardı.

Sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler Mescid-i Aksa'da toplanarak kartopu oynadı.

??????Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.

Gece boyu etkili olan kar yağışının bugünden itibaren yerini yağmura bırakması bekleniyor.