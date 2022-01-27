Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Filistinliler, Kudüs'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Mescid-i Aksa'da karın keyfini çıkardı.

Filistinliler, Kudüs'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Mescid-i Aksa'da karın keyfini çıkardı.

Sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler Mescid-i Aksa'da toplanarak kartopu oynadı.

??????Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.

Gece boyu etkili olan kar yağışının bugünden itibaren yerini yağmura bırakması bekleniyor.

Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Kudüs'te yağan kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Mescit, Kudüs, Aksa, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title