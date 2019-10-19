'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni Hacı Bayram Camisi avlusu Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

19.10.2019 18:24
'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni

Hacı Bayram Camisi avlusu

Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in dua etmesi

Cenaze katılan gencin şiir okuması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Yazar Nuri Pakdil'in naaşının götürülmesi ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (2)

Kaynak: AA
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