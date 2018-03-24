Marmara Üniversitesi MMezun ve Mensupları Derneği'nin (MÜMDER) düzenlediği "2017 Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesi Sertifika Programı", Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

MÜMDER'den yapılan açıklamaya göre, MÜMDER Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kudüs'ün ve Kudüs Rehberi Yetiştirme Projesinin ümmet için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulfettah El Awaisi de Kudüs'ün Müslümanlar ve İslam alemi için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, okumanın Kur'an'ın ilk emri olduğunu bu yüzden Müslümanların öncelikli yapması gereken eylemin okuma sonrasında tefekkür etmek, fikirler oluşturmak ve bu fikirleri kitaplaştırmak olduğunu kaydetti.

El Awaisi, Selahaddin Eyyubi'yi yetiştirecek bilgelere ihtiyacın olduğunu ve bunu okumayan, düşünmeyen bir neslin yapamayacağını dile getirerek, Kudüs'ü özgürleştirmenin yolunun ilim ve marifetten geçtiğini söyledi.

MÜMDER Yönetim Kurul Başkanı Adem Ceylan, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından Prof.Dr. Abdulfettah El Awaisi'ye hediye takdim edildi.

Program sonunda sertifika almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi.