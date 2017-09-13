Küçülen Hayatlar Filmi
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Norveçli bir bilim adamının aşırı nüfusa çözüm olarak insanları 13 santimetreye küçültmeyi keşfetmesi ve bunu 200 yıl içinde gerçekleşecek global bir dönüşüm olarak sunması sonrasında olacakları hayal ediyor. İnsanlar kısa süre içinde minyatürleştirilmiş bir dünyaya ne kadar para gidebileceğini fark eder. Sıradan bir vatandaş olan Paul Safranek (Matt Damon) ile karısı Audrey (Krissten Wiig) daha iyi bir hayat vaadiyle küçülmek üzere Omaha’daki stresli hayatlarını terk etmeye ve yeni, küçültülmüş bir topluluğa katılmaya karar verirler. Bu, hayatlarını değiştirecek maceraları tetikleyen bir seçim olur.
Yönetmen: Alexander Payne
Senaryo: Alexander Payne, Jim Taylor
Oyuncular: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau , Kristen Wiig, Rolf Lassgård, Ingjerd Egeberg, Udo Kier, Søren Pilmark, Jayne Houdyshell
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Downsizing
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 135 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.01.2018
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