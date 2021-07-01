Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
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Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu

Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin iki üç gün önce başladığını belirtti. 

"BUNA BİR ÇÖZÜM BULURSA SEVİNİRİZ"

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, "Buranın çevre kirliliğinden çok rahatsızız. Yaklaşık 2-3 gündür bu balıklar çevre kirliliğinden ölüyor. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Ben belediyenin bir çalışma yaptığını görmedim. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu." dedi.

 


- İstanbul
Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu
Son dakika haberi | Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeç ölümleri; yüzlercesi kıyıya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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