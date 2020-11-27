Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı
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Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı

27.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:02
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı

Küçükçekmece Gasilhanesi'nde dün çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler tedirginlik yarattı. Görüntülerde, gasilhane bahçesinde onlarca tabutun olduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları "Koronavirüsteki vahim durum gözler önüne serildi" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in Vuhan kentinden yaklaşık bir yıl önce yayılmaya başlayan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmiş değil. Salgına yönelik olarak aşı çalışmaları devam ederken, tüm dünya ikinci pik noktasını yaşamaya başladı.

TÜRKİYE'DE VAKA VE VEFAT SAYILARI REKOR SEVİYELERE GELDİ

Özellikle Avrupa'da ciddi bir şekilde artış görülürken, Türkiye'de de vaka sayıları ve vefat sayılar rekor seviyelere geldi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü de koronavirüs salgınının ne kadar vahim derecede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ONLARCA TABUT GASHİLANE BAHÇESİNE ÇIKARTILDI

Dün, İstanbul Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde gasilhane bahçesinde onlarca tabutun olduğu görülürken, vefat edenlerin bir kısmının yıkandığı, bir kısmının da sırada olduğu öne sürüldü. Öte yandan bu durum vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

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Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre dün 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 174 artarak 13 bin 14'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 474 bin 606'ya yükselirken, 388 bin 771 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler tedirginlik yarattı

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