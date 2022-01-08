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Küçükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Küçükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 34 UB 7974 plakalı minibüs, 34 CEU 424 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yol kenarında yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüye yardıma geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza mahallinde önlem alırken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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