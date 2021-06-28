Küçükçekmece'de vahşet

Küçükçekmece'de bir adam, eski karısını sokak ortasında bıçakladı daha sonra da ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Eski eşini yaralayan şahıs ise kısa sürede gözaltına alındı.