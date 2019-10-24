Küçükçekmece'de trafik kazası: 2 yaralı

24.10.2019 07:06

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Güneşli Sapağı yakınlarında Abdulhamit Çekiç yönetimindeki 34 FE 8776 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Fedli Öğür'ün kullandığı 34 RR 7773 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra yola devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada devrilen kamyonetteki sebze ve meyveler yola savrulurken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay nedeniyle Basın Ekspres Yolu Yenibosna istikameti durma noktasına gelirken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kamyonet şoförü Öğür'ün İstanbul Hali'nden aldığı meyve ve sebzeleri, Yenibosna'daki müşterisine götürdüğü öğrenildi

Kaynak: AA