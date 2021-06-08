Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı
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Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de tek katlı barakada çıkan yangın yandaki binaya da sıçradı. Evine duman dolan bir kadın panikleyerek vatandaşların üstüne atladı. Bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme mahallesinde bulunan tek katlı bir barakada bu akşam saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanan barakadan yükselen alevler yandaki 4 katlı binaya da sirayet etti.

KADININ DURUMU İYİ

Barakanın arkasında bulunan binanın da bir penceresinde yanma oldu. İçeriye dolan duman nedeniyle panik yapan bir kadın, evinin balkonuna çıktı. Aşağıdaki vatandaşlar kadının atlama durumuna karşı hazır bekledi. Dumanlardan korkan kadın bir anda vatandaşların üzerine atladı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Duman nedeniyle binadan çıkamayan diğer vatandaşları ise itfaiye ekipleri balkonlardan ve camlardan merdiven ile alarak kurtardı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Yangının yaşandığı sokakta yaşayan Emre Kabasakal "Biz evde oturuyorduk. Bir anda küçük bir kıvılcım geldi. 5 dakika içinde komple binayı yaktı. Allah'tan yanımızda Küçükçekmece'nin diş sağlığı hastanesi var hemen 112'ler geldi sonra itfaiye ekipleri geldi. Söndürdüler şuanda bir can kaybımız yok. Öbür tarafta mahsur kalmalar vardı. Buradakileri biz kurtardık ilk müdahaleyi oraya yaptık. Karşı apartmandakiler dumandan etkilendi orada mahsur kaldı" dedi.

Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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