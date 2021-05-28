Küçükçekmece'de tahliye edilmek istenen iki bina için geçici anlaşma yapıldı
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Küçükçekmece'de tahliye edilmek istenen iki bina için geçici anlaşma yapıldı

Küçükçekmece'de tahliye edilmek istenen iki bina için geçici anlaşma yapıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de mahkeme kararıyla tahliyesine karar verilen 3 katlı 2 binada oturan kişilerle, arsa sahibi arasında geçici anlaşma sağlandı.

Küçükçekmece'de mahkeme kararıyla tahliyesine karar verilen 3 katlı 2 binada oturan kişilerle, arsa sahibi arasında geçici anlaşma sağlandı.

İnönü Mahallesi Süleyman Efendi Sokak'ta arsa sahibi ve müteahhit arasındaki anlaşmazlık nedeniyle görülen davada, mahkeme kararıyla tahliyesine karar verilen 15 ailenin ikamet ettiği 3 katlı 2 bina için icra memurları, polis ve itfaiye ekipleriyle sokağa geldi.

Daire sakinlerinin tahliye kararına karşı direnmesi ve bir kişinin intihar girişiminde bulunmaya çalışması üzerine, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekiplerince, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekipleri, binanın önüne minder sererken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, arsa sahibi ile telefonla görüşerek binanın tahliyesi için 15 günlük süre konusunda geçici bir anlaşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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