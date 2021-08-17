Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
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Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN / , KÜÇÜKÇEKMECE'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi.

Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarındayabancı uyruklu bir şahıs, iddiaya göre küçük çocuklara taciz girişiminde bulundu. Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti.

MAHALLE SAKİNLERİNİN ELİNDEN POLİS ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheliyi mahallelinin elinden polis aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

ÇOCUKLAR "BU ADAM BİZE SARKINTILIK EDİYOR" DİYE ŞİKAYET ETTİ

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu.

Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Küçükçekmece'de taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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