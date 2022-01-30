KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 3 ARAÇ VE BİR YAYAYA ÇARPTI

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki otomobil ve bir minibüse çarptı. Kazada sürücü kursu öğretmeni olduğu söylenilen Kader D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atakent 4. Cadde üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yolda buzlanmadan kaynaklı olarak bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan sürücü kurslarına ait iki otomobil ve minibüse çarpan otomobil, sürücü kursu öğretmeni Kader D.'ye çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Hafif yaralanan Kader D. hastaneye kaldırılırken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.