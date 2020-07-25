Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
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Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de, bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

25.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 00:19

Küçükçekmece'de, bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs sürücüsü, aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, yolcuları tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Küçükçekmece'de metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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