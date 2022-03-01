Küçükçekmece'de kuaföre silahlı saldırı: 1'i ağır 6 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanı silahlı kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kuaför dükkanında bulunan 6 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay saat 23.45'te Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan kuaför dükkanı araba ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Kuaför dükkanında bulunan 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

1'i ağır 6 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yaralanan 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirerek kaçanlar ise her yerde aranıyor.

"Abilerini vurmuşlar"

Silah seslerini duyan bir kişi de "Berbere sıkmışlar tam olarak biz de bilmiyoruz. Saldırı erkek kuaförüne oldu. Aralarında hasımlık var. Abilerini vurmuşlar. Tam olarak biz de hepsini bilmiyoruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme çalışma devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa