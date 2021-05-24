Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
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Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cani kadının, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi.

Küçükçekmece'de yaşanan olayda Tuğçe S. (35), tartıştığı annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) başını satırla keserek öldürmüş, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Kan donduran olaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.

DETAYLARIN HER SATIRI DEHŞET

4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.'nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.

Annesini vahşice öldüren Tuğçe S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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