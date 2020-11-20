Küçük yaştaki erkek çocuklarıyla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı

ABD'de küçük yaştaki çocuklarla ilişkiye giren 35 yaşındaki Amanda Katherine Steele, 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Kadının eski kocası, karısını bir çocukla evin küvetinde yakalayınca müdahale etmek istediğini ama Amanda'nın sinirlenerek kendisine tepki gösterdiğini, olaydan sonra boşandıklarını söyledi.

Amerika'nın Soda Springs kentinde yaşayan Amanda Katherine Steele hakkında, çok sayıda küçük yaştaki erkek çocukları ile ilişkiye girdiği için soruşturma açıldı. Amanda, küçük yaştaki erkek çocuklarıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti. Amanda'ya 7 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezanın 90 gününü cezaevinde geçirmesine kalan sürenin ise ertelenmesine karar verdi. Amanda 7 yıllık süre zarfında aynı suçu tekrar işlerse kalan cezasını çekmek için cezaevine yollanacak.

KOCASI KÜVETTE BASMIŞ

Amanda'nın kocası da karısını bir çocukla evin küvetinde yakalayınca müdahale etmek istediğini ama Amanda'nın sinirlenerek kendisine tepki gösterdiğini, olaydan sonra Amanda ile boşandıklarını söyledi. Kayınpederi, Amanda'nın bir grup erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiğini ihbar edince hakkında soruşturma açıldı.

İLİŞKİYE GİREBİLMEK İÇİN OKULA GİTMEMİŞ

Soruşturmada Amanda'nın ilişkiye girdiği çocukların tamamının 17 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı. Gençlerden biri verdiği ifadede; evli olduğu dönemde Amanda ile defalarca ilişkiye girdiklerini, hatta bazen Amanda ile ilişkiye girmek için okula gitmediğini söyledi. 17 yaşındaki genç Amanda'nın kendisine kendisinden küçük başka erkeklerle de ilişkiye girdiğini; ama bu kişilerin kimler olduğunu bilmediğini söyledi. Başka bir erkek çocuğu ise bazen kendi evlerinde bazen de Amanda'nın evlerinde ilişkiye girdiklerini söyledi.

Amanda'ya hapis cezasının yansıra kamu yararına 300 saat ücretsiz çalışma ve 4.000 dolar para cezası verildi.