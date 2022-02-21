"Küçük Prens" oyunu çocuklarla buluşuyor

Antoine de Saint- Exupery'in efsane karakteri Küçük Prens'in yolculuğu bundan sonra Yenişehir Şehir Tiyatrosu sahnesinde çocuklarla buluşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de aileleri çocuklarıyla, ücretsiz sahnelenecek oyunu izlemeye davet etti.

Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu "Küçük Prens"in maceralı yolculuğunu küçük tiyatroseverlerle buluşturuyor. Antoine de Saint- Exupery'in dünya genelinde yüz binlerce baskı yapan "Küçük Prens" eseri, Çağlar Ekinci, Volkan Güneri, Mustafa Çavuş, Fatih Furkan Doğan ve Uğur Özfaris'in çalışmalarıyla sahneye uyarlandı. Çağlar Ekinci'nin yönetiminde sahnelenecek "Küçük Prens"in ilk gösterimi 23 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde çocuklarla buluşacak.

Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, "Küçük Prens" oyununun heyecanını şu sözlerle paylaşıyor: "Oyunumuzda Saint Exupery'nin Küçük Prens'i mahallenin bilge hikayeci amcası olarak karşımıza çıkıyor. Mahalledeki bir çocuğun yaşadığı bir sorunu çözmek için ona Küçük Prens'in öyküsünü anlatan bilge hikayecimiz, rolden role girerek, çocuğa da canlandırdığı oyununda roller vererek sahneye alıyor. Birlikte oynadıkları bu canlandırmayla birbirlerine ve biz seyircilere arkadaşlığın; sen ve ben iken, siz ve biz olduğunu anlatıyorlar. Küçük Prens'in Tilki'den aldığı sırları(!) günümüzde nereye gizlendiyse böylelikle seyircilere veriliyor. Bir sırrı saklamayı, birkaç öğüdü uygulamak olduğunu öğrenen mahalledeki çocuk, bizler değil miyiz aslında? Sorulara cevap vermeyen Küçük Prens aslında soruların da cevaplar kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Gelin soruları ve cevapları hikayemizden alalım, ceplerimize doldurup çocuklara ve büyümeyen çocuklara dağıtalım, ne dersiniz?"

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