Küçük kızını çekiçle defalarca başına vurarak öldüren anne, çark edince canına kıymak istedi

Rusya'da aşırı dozda antidepresan alan 35 yaşındaki Natalia Petunina, 4 yaşındaki kızı Lisa'yı kafasına defalarca çekiç ile vurarak öldürdü. Daha sonra intihara teşebbüs eden anne, ağır yaralı olarak kurtarıldı.