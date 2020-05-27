Küçük kıza polislerden sürpriz Adıyaman'da, polis ekipleri 5 yaşındaki kıza çikolata sürprizi yaptı.

Adıyaman'da, polis ekipleri 5 yaşındaki kıza çikolata sürprizi yaptı.

Covid-19 önlemleri kapsamında dışarıya çıkma kısıtlaması bulunan 5 yaşındaki Asmin Çelik, 155 Polis İmdat Hattını arayarak dışarıya çıkamadığını ve kendilerinden çikolata istediğini belirtti. Durum üzerine Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçileri, aldıkları çikolata paketini alarak küçük kızın kaldığı evin yolunu tuttu. Polis ekipleri aldıkları çikolatayı, Fatih Mahallesi 22100 Sokak içerisinde ikamet eden Asmin Çelik'e, teslim etti. Mahalle Muhtarı Lütfü Özkan'ın da hazır bulunduğu programda Asmin Çelik ve ailesi polis ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA