Küçük karikatürist "Dr. Alzheimer" karakteriyle kötülüklere savaş açtı

21.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:10

Manisa'da, karikatür yeteneğiyle dikkati çeken 10 yaşındaki Taha Arben Vurgun, çizimlerinin baş karakteri "Dr. Alzheimer" ile insanlara "kötülüklerden uzaklaşma" mesajı veriyor.

Öğretmen Sözer ve Seda çiftinin 2010 yılında dünyaya gelen çocuğu Taha Arben Vurgun'a, bir süre sonra "Asperger sendromu" olarak bilinen yüksek fonksiyonlu otizm teşhisi konuldu.

Hastalıkla ilgili tedavi sürecine başlayan aile, çocukları 5 yaşına geldiğinde resim ve karikatüre ilgisini keşfetti.

Vurgun çifti, Taha Arben'in çizimlerini resim öğretmeniyle paylaşınca çocuklarında özel bir yetenek olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine araştırma yapan aile, oğullarını ünlü karikatüristlerle bir araya getirdi. Varol Yaşaroğlu, Cem Dinlenmiş, Yiğit Özgür, Uğur Gürsoy, Cihan Ceylan ve Cihan Kılınç gibi karikatüristlerle tanışan ve bazılarıyla atölye çalışmaları yapan Taha Arben, bir süre sonra çizimlerini de geliştirdi.

Yaklaşık 5 yıldır hayallerini resme aktaran küçük karikatürist, çizimleriyle beğeni topluyor. Şimdiye kadar birçok çocuk dergisinde karikatürleri yayımlanan Taha Arben, Manisa Çağatay Uluçay İlkokulu'nda eğitim görüyor.

İlk sergisini açan Taha Arben, çalışmalarını çizgi roman yapmak istiyor

Çizimlerinde kendi kahramanlarını oluşturan Taha Arben, buradan yola çıkarak hazırladığı çalışmalarla ilk sergisini açtı.

Taha Arben'in en iddialı baş karakteri ise "Dr. Alzheimer". İnsanların beynindeki kötü düşünceleri sildiği için kaleminden çıkan kahramana bu ismi veren Taha Arben, çalışmasını çizgi roman haline getirmek istiyor.

Baba Sözer Vurgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 5 yaşındayken izlediği çizgi film karakterlerini çizdiğini söyledi.

Oğlu için başta hobi olan karikatürün sonradan bir sanat faaliyetine dönüştüğünü anlatan Vurgun, "Şu anda Taha için karikatür her şeyin önüne geçti ve kendisini buna adadı. Bu yaşında kendi karakterleri, kahramanları var. Biz de o çizdikçe ailesi olarak ona destek olmaya çalışıyoruz. Sanatını devam ettirmesini istiyoruz." dedi.

Vurgun, Taha Arben'in çizimlerini paylaştığı ünlü karikatüristlerin oğlunun çalışmalarına şaşırdığını belirtti.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu ile İstanbul'daki stüdyosunda görüştüklerini anlatan Vurgun, şöyle konuştu:

"Birçok ünlü karikatür sanatçısıyla ortak çizimleri var. Bazen Taha Arben onların eserlerini, bazen de onlar Taha'nın çizdiği süper kahramanları yorumluyor. Aralarında çok güzel bir diyalog var. Ünlü sanatçıların oğlumla bu şekilde ilgilenmesi bizleri gururlandırdı. Her gittiğimiz sanatçı Taha Arben'i' motive etti. Bu yolda da devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Doktor Alzheimer, iyilerin dostu, kötülerin korkulu rüyasıdır"

Taha Arben Vurgun da karikatür yeteneğini geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Karikatürlerinde en temel karakterin "Dr. Alzheimer" olduğunu hatırlatan Vurgun, "Doktor Alzheimer, kötülerin zihnindeki bütün kötü düşünceleri temizler ve iyi düşüncelerle doldurur. İyilerin dostu, kötülerin korkulu rüyasıdır. En büyük hayalim, Doktor Alzheimer'in bir kitabını çıkarmak, bunu bir seri haline dönüştürmek. Hatta bir çizgi filminin yapılmasını hayalini kuruyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA